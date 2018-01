Scholieren uit Deventer net geen kampioen NK debatteren

Bovenbouw

Het NK Debatteren voor Scholieren is de grootste scholierencompetitie voor de bovenbouw havo/vwo en wordt sinds 1998 jaarlijks georganiseerd door het Nederlands Debat Instituut. Het NK Scholieren is mogelijk door steun van het ministerie Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en de Universiteit Utrecht. Dit jaar is het feest, want het NK Scholieren bestaat twintig jaar.