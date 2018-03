Schraalte in de top van het klassement

video Toparbiter Nijhuis leidt vol humor kraker in Broekland

25 maart Spektakel op sportpark 't Horsthuis in Broekland. De Enschedese topscheidsrechter Bas Nijhuis leidde daar zondagochtend de 'voetbalkraker' tussen nummer twee Broekland 4 en koploper Broekland 5. Niveau: zevende klasse. Nijhuis loste daarmee een belofte in die hij een kleine twee jaar geleden deed tijdens een bruiloft in Holten. Oh ja, Broekland 4 won afgetekend, met 5-0.