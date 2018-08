Sheffield United wint internationaal jeugdtoernooi SP Lochem

SV Schalkhaar rouwt om dood oud-spe­ler

28 juli Ook al was hij al een tijdje weg, Sportvereniging Schalkhaar rouwt evengoed om de dood van oud-jeugdspeler Meesam Rahimi (16). Vandaag bereikte de club het bericht dat de jongen vorige week vrijdag is verdronken in het Prinses Margrietkanaal bij Burgum in Friesland.