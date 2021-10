Sinds het tijdperk-Rutgers heeft SHE nog altijd niet gewonnen: ‘Komt heel hard aan’

Met het vertrek van trainer Peter Rutgers kwam er een einde aan een imposante periode van liefst negen jaar hoofdtrainerschap bij SHE. Voor de minuscule club, nog puntloos na twee wedstrijden 5E, was hij de ideale man.

Rutgers was zo ideaal voor SHE dat club na negen jaar nog niet van hem af wilde. Ook de spelers niet. Want na een door corona ontregeld seizoen kon je van iemand met een dergelijke staat van dienst als Rutgers geen afscheid nemen, vonden de club en de spelers. Maar Rutgers vond het zelf mooi geweest.

Meer dan een hoofdtrainer

De club en hij spraken tussendoor wel of het niet beter was om een ander voor de groep te zetten. Maar dat gebeurde telkens niet, omdat Rutgers veel meer dan een hoofdtrainer was, beschreef voorzitter Andre van Welie. Bij de minuscule club, die een kleine driehonderd leden telt en waar de naastgelegen zaal Bello dienstdoet als kantine, draait het vooral om samenhang. ,,Hij was dan weliswaar trainer, maar vooral was hij lid van de club. Bij SHE is het eerste elftal dan wel het vlaggenschip, maar de andere teams zijn net zo belangrijk. Hij kon met de andere trainers ook zeer goed overweg, zoals we hier van een trainer verwachten.”

Wat Van Welie zich altijd zal herinneren: hoe Rutgers zich inzette bij de diverse acties van de club, zoals hij overal nauw bij betrokken was. ,,Dan stonden we bij de slager samen worsten in te pakken. Om het financieel vol te houden, zijn de acties zoals worsten of oliebollen verkopen essentieel. Anders had SHE allang niet meer bestaan.”

Opvolger

Een opvolger vinden was voor SHE zo nog moeilijker dan afscheid nemen van Rutgers. Het lukte wel: Jan Hoevers stond in het seizoen 2007-2008 al eens op interim-basis voor de groep bij SHE, waar hij al lange tijd jeugdtrainer was. Maar Hoevers had zijn licentie laten verlopen. ,,Want ik had niet meer verwacht dat ik ooit nog hoofdtrainer zou zijn.” Hij kende Rutgers goed, en hoewel hij hem waardeerde, vond hij wel dat Rutgers te lang was blijven zitten. ,,Het voetbal ging er wel erg uit. Hij stond mijns inziens te veel tussen de spelers in plaats van erboven.”

De vraag is natuurlijk of Hoevers de nieuwe Rutgers wordt en er over negen jaar nog steeds zit. Enkel de tijd zal antwoord geven op die vraag.

SHE komt tekort tegen Voorst In de tweede wedstrijd van het seizoen ging SHE met 0-2 ten onder in eigen huis tegen Voorst. Behalve de wedstrijd, verloor het ook verdedigers Niels van Wessel en Ramon Stok door blessures. Tot grote teleurstelling van Hoevers. ,,Dat komt heel hard aan. We proberen er weer wat voetbal in te brengen, maar dat heeft tijd nodig. We speelden aardig, maar net niet goed genoeg.” Voorst kwam door de tweede zege van het seizoen op de derde plaats terecht, met een achterstand van zes punten op koploper Sallandia. Voorst heeft zelfs nog een wedstrijd tegoed.