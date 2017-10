Slinkman houdt zich aan belofte en vertrekt

Slinkman: ,,We zijn in goed onderling overleg opnieuw tot die conclusie gekomen. Ik heb bij mijn aantreden al gezegd dat ik maximaal drie jaar zou blijven. Daarbij had ik als doelstellingen geformuleerd om te willen promoveren en vervolgens handhaving te willen realiseren. Dat eerste is gelukt, met het tweede zijn we op de goede weg. Meer zit er niet in.''