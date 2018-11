Spannend duel tussen Lochem en Turkse Kracht eindigt onbeslist

Robin van Westerhuis (19) is verdediger bij de thuisclub. Hij zag zijn elftal te slap aan het treffen beginnen. ,,In de rust hebben we tegen elkaar gezegd, dat we deze wedstrijd beslist niet hoefden te verliezen. Er moest alleen een tandje worden bijgezet.”

Can Bayraktar (23) zette met zijn treffer Turkse Kracht op een 0-1 voorsprong. Hij baalde ervan dat zijn team de voordelige score van 0-2 verspeelde. ,,Winst had er in gezeten, maar dan hadden we in de slotfase van het duel wat beter bij de les moeten blijven. We hebben twee domme punten weggegeven. Toch denk ik dat we bovenin mee kunnen blijven doen. Meestrijden voor de titel is absoluut niet onmogelijk”, aldus de goalgetter van de formatie uit de koekstad.