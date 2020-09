Specialist Sam Abbink schittert en schiet Vorden naar verdiende driepunter

Het is er één voor in de archieven. De specialist van dienst legt aan voor een vrije trap, vanaf een metertje of 25. In een rechte streep verdwijnt de bal in de kruising. De doelman kan niks anders doen dan de bal nakijken. ,,Ik neem ze vaker, normaal doe ik dat met binnenkant voet. Maar we hebben nieuwe ballen, en die liggen mij niet zo. Ik wou hem eigenlijk voorgeven bij de tweede paal, maar onze spits zei dat ik hem zelf erin moest rammen. Dus op dat moment dacht ik: Ik raak hem een beetje schuin, met buitenkant wreef. Volgens mij vloog hij er wel lekker in. Ik scoor er normaal zo’n een of twee per jaar, en meestal zitten daar ook wel mooie tussen, maar dit was wel echt een gouden goal denk ik.”