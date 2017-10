Spektakelstuk in Zutphen, AZC pakt ver in blessuretijd een punt

Voetbaldag voor goede doel bij DSC Diepenveen

30 september Bij DSC Diepenveen vindt er op woensdag 25 oktober een voetbaldag plaats om geld in te zamelen voor het goede doel. De opbrengst is bestemd voor een voetbalprogramma in Oeganda, dat is opgezet door Go Ahead en Connect2Uganda, een samenwerkingsverband in de regio Deventer.