Spitsuur voor verzorgers bij SHE tegen Basteom

De jeugdige Jeffrey Hogeweij (18), middenvelder van SHE, trok in de eerste helft de aandacht met enkele technische hoogstandjes, waarbij hij zijn tegenspeler handig op het verkeerde been zette. ,,Ik probeer altijd voetballende oplossingen te vinden en de bal niet zomaar een trap naar voren te geven. Vandaag hadden we natuurlijk wat mazzel, want Basteom kon misschien wel het meest aanspraak maken op de winst.”

Trainer Peter Rutgers van SHE was reëel. ,,Dit is een gestolen overwinning, maar daarom smaakt hij niet minder lekker. Basteom was de betere ploeg en had misschien de zege verdiend. Na de 0-1 achterstand had ik niet meer verwacht dat we nog terug zouden kunnen komen. Maar om te winnen moet je meer doelpunten maken dan de tegenstander en dat lukte ons.”