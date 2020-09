Sportclub balen van sluiting kantine en uitsluiten publiek. ‘Dit is een enorme klap’

Peter Janssen moest als voorzitter van Colmschate wel even slikken toen hij de woorden van minister-president Mark Rutte hoorde. ,,Dit is wel een klap hoor. De kantine drie weken lang dicht… Dan praten we over serieus geld. Het laatste half jaar hebben we natuurlijk al wat financiële dreunen gehad en was er een drastische neergang in omzetverlies.”