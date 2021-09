SPORTPROGRAMMA: Drie derby’s in bekertoernooi, hockeyers en korfballers openen competitie

Primeur bij Be Quick Zutphen, dat het vrouwen­voet­bal nu ook heeft omarmd

17 juni Het Zutphense Be Quick heeft woensdagavond een primeur beleefd, aangezien het eerste vrouwelijke elftal in de clubhistorie is gepresenteerd. De vrouwen stromen komend seizoen in de derde klasse (zaterdag) in, op het laagste amateurniveau.