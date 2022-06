Sprookje Heino duurt voort: finale bereikt en promotie naar vierde divisie binnen handbereik

Minor in de bus zich afvragen, net als veel andere tegenstanders van Heino dit seizoen, hoe het mogelijk is dat ze van deze tegenstander verloren. Al na drie minuten komen de superieure Limburgers op voorsprong en een half uur lang zit Heino vast in een houdgreep. Het wachten is op de genadeklap, maar die komt niet. Wat wel komt is de veelvuldig geroemde veerkracht van Heino. En een niet aflatende geestdrift. Topschutter Jesse Kruiper scoort na een half uur haast uit het niets de gelijkmaker en ook in de tweede helft, als Minor de duimschroeven weer aandraait, is het Heino dat via Stan Heetkamp doel treft.