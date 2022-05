Stan Heetkamp vindt zijn draai bij Heino, maar vertrekt wel

Sallandia loopt schade op in volle sprint richting de schaal

In de volle sprint richting de titel in 5E liep koploper Sallandia met de eerste nederlaag van het seizoen schade op bij Voorst (3-2). Lichtpunt was de 13e treffer van nieuwkomer en clubtopscorer Jordy Molemans (22), die een groot aandeel heeft in het feit dat zijn club titelkandidaat nummer één is.

18 april