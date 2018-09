Standaardsituaties nekken AZC tegen Vorden

De start van de thuisploeg was desastreus. De bezoekers namen na twee minuten de leiding via Tom Klein Kranenberg. De buitenspeler profiteerde van een slippertje van AZC-goalie Nardo van den Broek en was er als de kippen bij toen de doelman een vrije trap niet goed kon verwerken: 0-1. In de fase die volgde was Vorden net wat fanatieker en feller dan AZC. Na een kwartier spelen kwam de geelzwarten zelfs op 0-2. Middenvelder Roy Böhmer kopte raak uit een vrije trap. Dit was voor AZC het startsein om uit een ander vaatje te tappen. Niet vlak na het doelpunt van Böhmer knokte AZC zich via Niek Ruumpol terug in de wedstrijd, na knap voorbereidend werk van Ronahi Aksan: 1-2. De blauw-witten begonnen beter te voetbal en legde Vorden het vuur aan de schenen. Gescoord werd er echter niet meer voor rust.