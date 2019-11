Stelder nestelt zich naast Van Meeteren

derbyzege Rouwend Ruurlo recht de rug

25 november Ruurlo sloot zondagmiddag een emotioneel weekend op waardige wijze af met een derbyzege op Lochem (2-1). De nadruk op sportpark 't Rikkelder lag echter niet op het sportieve aspect. Ruurlo is namelijk in rouw. Zaterdag overleed Ida Schouten, de moeder van hoofdtrainer Wouter. Hij deed in aanloop naar de derby nog openhartig zijn verhaal in deze krant over de ziekte van zijn moeder.