Stijn Kogelman schiet zichzelf naar de kop

OBW geeft Ruurlo lesje in effectivi­teit

20 januari Het verschil in voetbalkwaliteit was eigenlijk nog niet eens zo groot, maar desondanks wist OBW uit Zevenaar het uitduel tegen Ruurlo ruim met 0-4 te winnen. Het was aan doelman Dennis Pardijs van de thuisclub te danken dat de score niet verder opliep.