Strijdend Vorden faalt niet en voorkomt degradatie

Na vijf minuten was al duidelijk dat zowel Varsseveld als Vorden alles gingen geven deze wedstrijd. Nadat Vorden met dank aan Koen Oosterhuis op een 0-1 voorsprong kwam in de derde minuut, maakte Varsseveld niet veel later alweer de gelijkmakende goal, waarmee het aangaf dat het niet zomaar over zich heen liet lopen. Vlak voor rust kon Vorden via een kopbal van Ate Barendsen opgelucht met een 1-2 voorsprong aan de thee.