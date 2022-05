SV Twello kampioen tegen FC RDC, waar doelpuntenmachine Van den Beld zijn kruit droog houdt

Harold Dengerink is een gelukkig man. Om hem heen staat zijn gezin: zijn partner en zijn zoon die blijft herhalen ‘mijn vader is de beste’. Geen speld tussen te krijgen. De trainer van Twello staat met een fles bubbels in zijn hand en met goede reden: zijn ploeg is met een overwinning op RDC niet meer in te halen voor de concurrentie. Ze zijn inderdaad de besten, en mogen volgend jaar hun kunsten op een niveautje hoger gaan vertonen. Dengerink: ,,Ik wil ook niet dat we er daar maar wat bijhangen, ik wil daar ook een rol van betekenis spelen.”