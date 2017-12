SVBV moet Ulftse Boys in slotfase gelijkspel toestaan

Het is ploeteren voor de Barchemse ploeg in de 4e klasse C. Na promotie vorig seizoen (via de nacompetitie) wacht de formatie nog steeds op de eerste zege. Tegen Ulftse Boys was men er heel dichtbij. De inzet en werklust van de gastheren was aandoenlijk, maar het leverde niet meer op dan een punt. Aanvaller Mitchel te Veldhuis (24) zette zijn elftal kort voor het einde op 3-2. ,,Ja, toen dacht ik echt dat we de partij zouden gaan winnen. Geven we het in blessuretijd toch nog uit handen. Niemand wordt iets kwalijk genomen, want er is keihard gewerkt en iedereen is er vol voor gegaan.”