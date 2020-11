Tegelaar blijft nog een jaartje langer hoofdtrainer van Gorssel

Toen Donovan Tegelaar begin vorig seizoen als trainer bij Gorssel startte, had niemand kunnen inschatten dat het eerste jaar bij de club uit zijn woonplaats op deze manier zou verlopen. De competitie werd vorig seizoen stilgelegd en ook dit seizoen zijn er inmiddels meer wedstrijden afgelast dan er zijn gespeeld. Toch zit Tegelaar erg goed op zijn plek in Gorssel en kwam het woensdag tot een contractverlenging voor een seizoen.

Toekomst

Dat het tot een vertrek van Tegelaar zou komen aan het einde van dit seizoen lag ook niet in de lijn der verwachting. De intentie om een langdurige samenwerking aan te gaan was bij de aanstelling van Tegelaar ook uitgesproken. ,,Ik ben hier om aan de toekomst te bouwen en met het team naar de derde klasse te gaan. Daar zou ik erg graag onderdeel van willen zijn. Door de coronaperikelen kan het allemaal wat langer duren dan we zouden willen, maar daar heeft natuurlijk iedereen last van. We zullen zien wat de toekomst nog allemaal voor moois gaat brengen.”