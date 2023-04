Tegenslagen vellen Rohda Raalte tegen titelkandidaat

Vierde divisieRohda Raalte slaagt er niet in om titelkandidaat Purmersteijn pootje te lichten en verliest met 0-2. Pijnlijker voor Rohda is echter het verlies van zijn aanvoerder. Thom Strijland raakt zwaar geblesseerd aan zijn enkel en er wordt nu al gevreesd voor het einde van zijn voetbalcarrière.

De aanblik van de enkelblessure bij Strijland bezorgt koude rillingen bij de spelers die er dichtbij staan. Ook scheidsrechter Drost beseft dat de impact op de medespelers van Rohda’s aanvoerder te groot is en besluit direct voor het einde te fluiten. Een beslissing die volledig te billijken valt. Zo groot is de ontzetting aan de kant van de thuisploeg. Het laatste beeld van het speelveld, de inmiddels gearriveerde ambulance en de langdurige behandeling van Strijland door de hulpverleners overschaduwen de wedstrijd volledig.

De ontmoeting heeft voor Rohda sowieso al een andere lading dan gebruikelijk. De blik is al gericht op volgend seizoen. Trainer Laurens Knippenborg geeft zijn spelersgroep vooraf de boodschap mee dat ze moeten werken aan de aandachtspunten en vindt dat Rohda daar maar deels in geslaagd is. ,,Deze wedstrijd heeft wat dat betreft niet het rendement opgeleverd wat we wilden zien”, aldus Knippenborg.

Basisplek

Met het oog op volgend seizoen krijgt Knippenborg overigens ook goed nieuws. Voormalig Schalkhaar-verdediger Rokay Haafkens maakt zijn basisdebuut in de competitie en doet dat naar behoren. Een slepende liesblessure houdt Haafkens vele maanden aan de kant. Tot grote frustratie van de rechtsback. ,,Het was heel lang uitzichtloos. Men zei dat het vanzelf beter moest worden. Dat zou een maand duren en daarna kreeg ik te horen dat het nog wel een paar maanden kon gaan duren”, blikt Haafkens terug. Het werden uiteindelijk acht slopende maanden. Haafkens: ,,En plotseling was daar het moment dat ik er geen last meer van had, Zonder verklaarbare reden. Heel gek.”

Vorige week tegen Hollandia mocht Haafkens voor het eerst weer minuten maken en toen werd al duidelijk dat hij de week erna in de basis zou starten. ,,Eigenlijk had ik dat vorige week al kunnen doen, maar omdat we op zo'n slecht veld speelden heeft de trainer ervoor gekozen om me in te laten vallen”, zegt Haafkens over zijn competitiedebuut. Op het eigen kunstgras staat niets zijn eerste basisplek in de weg en toont hij direct aan waarom zijn trainer vertrouwen in hem heeft. ,,Iedereen heeft wel kunnen zien dat ik er superveel zin in had vandaag. Je kunt dat ook wel terugzien in mijn spel. Lekker fel en graag aan de bal willen zijn. Voor mijn gevoel zat ik ook goed in de wedstrijd”, zegt Haafkens over zijn eigen optreden.

Niet slim

Het debuut van de verdediger blijft overigens beperkt tot ruim een uur. De door hemzelf benoemde felheid doet hem de das om: een onbesuisde tackle levert Haafkens zijn tweede gele en dus rode kaart op. ,,Ik heb de beelden teruggezien en hij kan die gele kaart inderdaad geven. Ik vind alleen dat de scheidsrechter rekening had moeten houden met die eerste gele kaart. Die kreeg ik voor praten en dat was wel zwaar bestraft.” Haafkens krijgt bijval van zijn trainer. ,,Die tweede gele kaart was niet erg slim. Die was terecht”, aldus Knippenborg.

De oefenmeester windt zich met name op over de eerste kaart. ,,De assistent vlagt voor een ingooi voor ons. Rokay werpt die bal in, maar de scheidsrechter herroept de beslissing en geeft de ingooi aan de tegenstander. Dan is het logisch dat mijn speler daarop reageert. Ik denk dat de scheidsrechter zelf niet gevoetbald heeft. Anders voel je dat wel aan. Dat heb ik hem na afloop ook gevraagd”, zegt Knippenborg zichtbaar geïrriteerd.