Teruggekeerde Rexwinkel kent perfecte start met DEO

Met zes punten uit twee wedstrijden hebben jullie een uitstekende competitiestart. Had je dit verwacht?

,,Nee, dit hadden we niet verwacht. Vorig jaar hebben we het moeilijk gehad en we zijn in een vijfde klasse beland die anders is dan vorig jaar. Zelf wisten we niet goed wat we moesten verwachten. Vorige week tegen Ratti-Socii ging het moeizaam qua voetbal maar ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat we vechtlust in de ploeg hebben en dat we een wedstrijd over de streep kunnen trekken. Met tien man moeten we zelfs nog op een 3-0 voorsprong komen. Qua score mag het dus nog wel iets beter maar dit is een heerlijk begin van de competitie.’’

Jullie competitie is dit seizoen een mix tussen Twentse en Achterhoekse clubs. Hoe is er bij DEO op de indeling gereageerd?

,,Prima. Het is natuurlijk jammer dat we niet bij Haarlo, Lochuizen en EGVV in de competitie zitten. Dat zijn mooie derby’s. Maar aan de andere kant moet je het ermee doen. Natuurlijk is het voetbal tegen clubs uit Enschede anders. Het is iets meer strijd en in de stad hebben ze een grotere mond dan dat wij in de Achterhoek hebben, maar als je tegen die jongens normaal doet dan gebeurt er niks. En als je altijd tegen dezelfde tegenstanders speelt is het ook niet leuk.”

De afgelopen vier seizoenen heb je voor Reünie gespeeld. Waarom besloot je terug te keren bij DEO?

,,Ik ben onlangs dertig geworden en ik heb altijd bij DEO in de jeugd gespeeld. Een aantal jaren geleden heb ik de keuze gemaakt om een stap hogerop te gaan naar Reünie. Daar had ik het prima naar mijn zin. Maar mijn vader is elftalleider bij DEO en ik heb altijd gezegd dat we bij DEO een keer samen zouden werken. Dat is de reden geweest dat ik terug ben gekomen. En daarnaast voetballen een paar vrienden van mij bij DEO.’’

Je terugkeer pakt tot nog toe prima uit. Wat is het doel dit seizoen na zo’n start van de competitie?

,,Ik ben zelf teruggekomen met het idee dat we een plekje hoger moeten eindigen dan vorig seizoen. Toen werd DEO twaalfde, dus dat moet wel lukken. Ik hoop dat we het linkerrijtje kunnen halen. Als je kijkt naar wat DEO de laatste jaren gepresteerd heeft is dat een prima prestatie. Maar dit begin is in ieder geval lekker.’’