Terwolde geeft Wesepe pak slaag, Sallandia velt Mariënheem

Möller was tevreden en sprak lovend over zijn spitsen die op scherp stonden. Max van Gerrevink was uitblinker met drie doelpunten. De coach bleef bescheiden toen de vraag kwam of de ploeg nu titelfavoriet is. ,,We kijken wel hoe de stand na een ronde of zes is en of we dan nog steeds bovenaan staan of in de subtop meedraaien’‘, aldus een tevreden coach.