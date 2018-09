Terwolde is heer en meester in streekderby

Sander Poll wil met Overwete­ring groeien door te verbinden

21 september Van leider ín het veld naar voorman daarbuiten. De 39-jarige Sander Poll stopte in juni als centrale verdediger bij derdeklasser Colmschate en traint nu tweedeklasser Overwetering, waar hij in eerste instantie lijfsbehoud nastreeft. ,,Ik kijk niet naar de ranglijst, het gaat me om de ontwikkeling van de groep."