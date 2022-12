Teuge in extremis langs Be Quick, Koninklijke UD wint kelderkraker

ZATERDAG

Vierde divisie A (zo)

VOC - Heino (18.00).

Derde klasse D (zo)

Overwetering - Diepenveen (18.00).

Derde klasse E

SV Twello heeft op een spijkerharde grasmat met 3-2 gewonnen van SP Brummen. Of Twello-trainer Harold Dengerink tevreden is? ,,Over het resultaat uiteindelijk wel. Het was heel lastig voetballen voor beide ploegen op zo’n veld. Brummen had in de eerste helft veel balbezit, wij wat minder. We komen wel op een goede manier op 1-0, maar Brummen was voetballend de betere ploeg in de eerste helft. In de tweede helft vond ik ons veel beter dan Brummen.” Djordi van der Hoop van Brummen baalt als een stekker. ,,Het was überhaupt een lastige wedstrijd door de omstandigheden, waarin goed voetbal spelen onmogelijk was. Als het veld niet goed is en het gaat flink vriezen, dan is het lastig om te voetballen. Daar moet je mee omgaan. We hadden een plan bedacht en dat hebben we redelijk tot goed uitgevoerd. Het is alleen zoals vaker bij uitwedstrijden: we blaffen heel hard, doen heel veel dingen goed, maar bijten te weinig. Dat was vandaag denk ik weer het geval.”

SV Twello – SP Brummen 3-2 (1-0). 10. Maarten Lutje Beerenbroek 1-0, 68. Rico van Ginkel 1-1, 71. Tim Evers 2-1, 82. Evers 3-1, 87. Van Ginkel 3-2. Bijzonderheid: Rode kaart: Norsi Guly (Brummen).

Oeken - AVW ’66 AFGELAST

SP Teuge heeft in de slotfase een achterstand om kunnen buigen in een zege op Be Quick Zutphen. Trainer Hans uit den Boogaard kan het niet geloven. ,,We stonden 2-0 achter en we hadden de eerste tachtig minuten niks te vertellen. Het was een rare wedstrijd, waren echt niet goed. Toen kregen we een penalty en kwam er iets los in de groep. Dat was ongelofelijk mooi. Be Quick was oppermachtig en wij hadden een off-day, een of twee keer per jaar heb je dat en zak je door de ondergrens. Dit was zo’n middag tot de laatste tien minuten. We kregen een penalty en ze waren het kwijt. We scoorden via een afstandsschot en de keeper maakte een ketser. Het was ongelofelijk en dit is ook voetbal. Het zegt ook iets over het elftal en de mentale veerbaarheid. Ik ben ongelofelijk blij als trainer en we gaan met zeventien punten én een goed gevoel de winter in.”

Jon Zegerius van Be Quick weet niet meer waar hij het zoeken moet. ,,The story of Be Quick. We hadden aan het begin al tegenslag met drie ziekmeldingen, ik had maar een wissel. We pasten de speelwijze aan en speelden echt een berenwedstrijd. 2-0 voor, maar we gaven het weer weg. We gaven hem gewoon weer weg. Het is onervarenheid en een beetje dommigheid. Elke week horen we van trainers dat we bij de beste drie ploegen horen, maar we staan elfde. Ik raak er ondertussen echt gefrustreerd van. Die persoonlijke fouten moeten eruit. De tegenstander is zoals elke week blij dat ze van ons winnen. We kopen geen punten van complimenten.”

Be Quick Zutphen – SP Teuge 2-3 (1-0). 28. Melvin Everts 1-0, 70. Noel Lawson 2-0, 85. Dave Bijsterbosch (strafschop) 2-1, 88. Youri Pas 2-2, 90. Lars van der Lugt 2-3.

FC Zutphen - Eefde 6-0

Vierde klasse H

EGVV - Harfsen AFGELAST

Terborg - FC RDC AFGELAST

Blauw Wit ’66 - Almen 4-1

Trainer Wouter Groot Lipman zag zijn SP Deventer winnen van HSC’21: 3-2. Groot Lipman: ,,We speelden een prima eerste helft. Ons plan was om de tegenstander te laten opbouwen, en ze vervolgens tot fouten te dwingen. Dat hebben we heel goed uitgevoerd, met als gevolg dat we met een 3-0 voorsprong de rust ingingen.” Over het vervolg van de wedstrijd was de Deventer oefenmeester minder te spreken: ,,In de tweede helft waren we veel minder scherp. Ik weet niet of nonchalance het goede woord is. We lieten HSC terugkomen in de wedstrijd, en na de 3-2 was het nog echt billenknijpen. Ik ben blij met deze belangrijke drie punten. Vorig jaar hadden we een wedstrijd als deze waarschijnlijk gewoon verloren, wat dat betreft hebben de jongens ook wel laten zien dat ze gegroeid zijn. Al met al was het een mooie middag, en ik ben zeker tevreden over de eerste helft van het seizoen.” De koekstedelingen gaan met een verdienstelijke vijfde plek de winterstop in.

SP Deventer – HSC’21 3-2 (3-0). 10. Murat Özdemir 1-0, 23. Milion Tsegay Haile 2-0, 40. Özdemir 3-0, 60. Onbekende speler 3-1, 65. Onbekende speler 3-2.

De kelderkraker tussen FC Winterswijk en Koninklijke UD is gewonnen door de Deventenaren: 0-1. Trainer Dominik Dimitrovic toonde zich tevreden met de zege: ,,De eerste minuten waren wij heer en meester, daarna was het een echte wedstrijd. Ik zou zeggen dat Winterswijk misschien wat dominanter was, maar wij hadden meer kansen. Nadat wij scoorden, was het vooral een kwestie van tegenhouden. Ik heb eigenlijk geen twijfels gehad of we hem over de streep zouden trekken. Dit is een hele mooie overwinning, en ik ben supertrots op de jongens. Er zit een lijn in ons voetbal, ik heb zin in de tweede seizoenshelft.” Oefenmeester Dimitrovic mocht van de scheidsrechter de wedstrijd zelf niet afmaken, hij werd met een rode kaart weggestuurd. Dimitrovic: ,,Eigenlijk begrijp ik het nog steeds niet. Ik ben natuurlijk een gepassioneerde trainer, maar ik heb geen gek woord gebruikt of gescholden. Als de scheidsrechter wilde dat ik mij stiller zou houden, dan had hij mij toch gewoon kunnen waarschuwen? Ik ben in elf jaar als trainer nog nooit weggestuurd...”

FC Winterswijk – Koninklijke UD 0-1 (0-0). 70. Milo Bihary 0-1.

Helios is koploper af na de 1-2 nederlaag tegen GFC. Het is stuivertje wisselen voor de ploeg van Harry Decheiver. Decheiver: ,,Het was misschien een wat gelukkige zege voor GFC. Wij hadden meer balbezit en de betere kansen, maar soms eindig je aan de verkeerde kant van de medaille.” Over het verlies van de koppositie aan Blauw Wit ‘66 maakt de oefenmeester zich weinig zorgen: ,,Het staat allemaal nog dicht bij elkaar, pas in de komende helft van het seizoen worden de prijzen verdeeld.” De eerste kans om een slag te slaan, is direct na de winterstop: Helios neemt het dan op tegen Blauw Wit. Wat Helios betreft kan de winterstop niet snel genoeg voorbij gaan.

Helios Deventer – GFC 1-2 (1-1). 31. Olaf Siegers 0-1, 34. Jarmo van het Hof 1-1, 60. Thijs Gerritsen 1-2.

VROUWEN

De vrouwen van Klarenbeek boekten een zwaarbevochten zege op RVHH en gaan als ´herbstmeister´de winterstop in, met twee punten voorsprong op nummer 2 Saestum 2. Volgens trainer Melvin van Schoonhoven had zijn ploeg de lastige wedstrijd voornamelijk aan zichzelf te wijten. ,,De eerste helft sloeg nergens op. We kwamen snel voor en volgens mij dachten de dames dat het een makkie ging worden, maar vervolgens verloren we alle duels.” Na een donderspeech in de rust zette zijn team het in de tweede helft toch nog recht en pakte met twee doelpunten in twee minuten toch nog de drie punten.

RVHH - Klarenbeek 2-3 (2-1). 3.Kirsten Groenewoud 0-1, 26. RVHH 1-1, 35. RVHH 2-1, 48.Sanne van Dijk 2-2, 49. Britt Peters 2-3.

ZONDAG (14.00 uur, tenzij anders vermeld)

Vierde divisie A

Rohda Raalte - De Zouaven.

Eerste klasse D

Voorwaarts T - Woezik.

Tweede klasse I

Schalkhaar - FC Suryoye-Mediterraneo

SDC ’12 - AZC

Lemelerveld - Vorden

Witkampers - Reutum.

Derde klasse A

Avanti W. - Ruurlo.

Derde klasse D

Albatross - Holten

Wijhe ’92 - ABS

Markelo - Colmschate ’33

Groen Wit ’62 - Warnsveldse Boys (14.30)

Turkse Kracht - Beekbergen (14.30).

Vierde klasse C

KSV - Reünie

Lochem - Erix

Basteom - Keijenburgse Boys

Vierde klasse F

sv Orderbos - Activia AFGELAST

Klarenbeek - WWNA.

Vierde klasse G

Heeten - Lettele

Broekland - Hoonhorst

SDOL - Sallandia

IJsselstreek - Haarle

De Gazelle - Raalte (14.15)

Vijfde klasse B

Bredevoort - Haarlo



DEO - Ratti-Socii

Lochuizen - De Hoven

ZZC’20 - GSV ’63

SVBV - MEC

Vijfde klasse E

Batavia ’90 - SV CCW ’16

Wesepe - Wissel

Davo - Zwolle

Go Ahead D. - Voorst

Emst - Terwolde

Vilsteren - Epse

Vrouwen



Zondag, 1C: Witkampers - Buitenveldert (14.00).