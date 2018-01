Tom Polman verlaat VVLK voor AZC

De coach was over twee periodes vier seizoenen in dienst bij de Leuthse vijfdeklasser en werd in 2013 kampioen van de zesde klasse D met VVLK.



De oefenmeester wilde graag weer op hoger niveau werken. ,,Dat is de reden voor mijn vertrek, want ik heb het prima naar mijn zin bij VVLK. AZC is een stabiele middenmoter in de tweede klasse, met een hechte groep spelers. Ik denk dat ik daar de volgende stap kan zetten als trainer.’’