Topfit Twello herpakt zich en houdt hoop op dubbele promotie

Derde klasse Dolend Diepenveen doet alles fout tegen geslepen Overwete­ring

Betere omstandigheden kon je niet wensen voor een zaterdagavondderby. Het publiek, met de zonnebril nog op de neus, was in grote getale op komen komen dagen om te genieten van een spannend potje voetbal. Diepenveen was gezien de ranglijst favoriet, maar liet dat op het veld compleet afweten, met een oorwassing tegen het gehaaide Overwetering tot gevolg: 0-5.