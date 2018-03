TOPSCORERSRUBRIEK Aanvallers Warnsveldse Boys mengen zich in de strijd

Vanaf de wieg een kind van Be Quick

9 maart Stefan Jansen is topscorer aller tijden van Be Quick, de club waarvan hij nu hoofdtrainer is. ,,Maar het klopt niet dat ik er 102 heb gemaakt, zoals op voetbaloost.nl staat. Het zijn er veel meer. Die 102 slaat op het aantal dat ik er maakte vanaf het seizoen 1999-2000, de seizoenen daarvoor zijn niet meegeteld", zo wil de ex-scherpschutter even rechtzetten.