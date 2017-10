Topscorersrubriek: Colak grijpt de leiding

Ruurlo verslaat Lochem met minimaal verschil

1 oktober Met sprankelend voetbal heeft Ruurlo de eerste driepunter in de derde klasse in de wacht gesleept. Op bezoek bij Lochem werd er net 2-3 gewonnen in een wedstrijd waar Lochem bij vlagen zoek werd gespeeld. ,,Een lekker begin van het seizoen zo. Vier punten uit twee wedstrijden. We hadden alleen wat vaker mogen scoren", jubelde Ruurlo-middenvelder Niek te Winkel.