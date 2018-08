Trainen bij de buren vanwege de droogte op Rielerenk

De bal rolt weer, maar niet op De Rielerenk in Deventer. De gemeente Deventer, die de velden verhuurt aan de verenigingen (Davo, Go Ahead, Turkse Kracht en De Gazelle), vindt voetballen op de droge pistes onverantwoord.

Woordvoerder Maarten-Jan Stuurman: ,,Je molt je eigen veld. De huidige situatie is overmacht, we doen wat we kunnen en denken met de clubs mee over een oplossing.''

Op 25 juli stuurde de gemeente een brief naar de clubs waarin werd aangekondigd dat de 'periode van groot onderhoud' met twee weken verlengd zou worden, tot zaterdag 1 september. Dat betekent in de praktijk dat er niet gevoetbald mag worden op de velden.

Nieuwe prognose

Die termijn is inmiddels met twee weken verlengd. Stuurman: ,,We gaan komende week met Het Groenbedrijf de velden op om te kijken wat de stand van zaken is en maken dan een nieuwe prognose. Het ziet er qua weersvoorspellingen nog altijd niet goed uit.''

Balen, vindt Davo-voorzitter Edwin Mulder, die een klacht wegens nalatigheid indiende bij de gemeente. Mulder: ,,Voetballen gaat niet, de velden zijn gigantisch slecht. Het zullen looptrainingen op een andere plek gaan worden."

Uitwijken naar een club die wel een kunstgrasmat heeft, doet zijn club niet. ,,We gaan niet betalen om ergens te kunnen trainen.'' Kosten maken in plaats van inkomsten genereren: de gedachte gaat uit naar de bekerwedstrijden die het eerste elftal op 2 en 9 september thuis zou afwerken tegen Klarenbeek en Wesepe. ,,Die duels leveren natuurlijk kantineopbrengsten op. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we daar naar fluiten."

Positief

Joost ter Stege, trainer van De Gazelle, pakte direct zijn telefoon toen hij met het gemeentelijk bericht geconfronteerd werd. ,,Ik ben gaan appen met mijn collega's bij Wesepe, Schalkhaar, Diepenveen, Sallandia en Sportclub Deventer: wat kost het om bij jullie te gaan trainen. Sportclub reageerde positief, voor 35 euro per training kunnen we bij hen terecht. Dat gaan we vijf keer doen.''

Coskun Karademir, hoofdtrainer van Turkse Kracht, vond onderdak in Twello. ,,Dinsdagavond ben ik via mijn schoonvader in contact gekomen met trainer Salim Özer. Tegen een kleine vergoeding kunnen we bij SV Twello terecht.''

Geen vergoeding

Go Ahead is nog in overleg met andere verenigingen. ,,Dat lijkt de goede kant op te gaan'', laat secretaris Steven Buddingh weten. ,,Ons eerste en de B1 kunnen alvast bij Sallandia terecht. Daarvoor hoeven we geen vergoeding te betalen, wel voor het gebruik van kleedkamers.''