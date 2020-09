Trainer Alex Booij geniet van de jeugdigheid van Broekland

Broekland, dat uitkomt in de vierde klasse van het zondagvoetbal, heeft komend seizoen een bekende trainer voor de groep. Alex Booij, oud-speler van PEC Zwolle, verruilde deze zomer na vijf seizoenen competitiegenoot Heeten voor een nieuw avontuur in Salland.

Voor Booij is er een einde gekomen aan een 'uitzonderlijk' lange periode als hoofdtrainer bij Heeten. De Wijhenaar was vijf seizoenen eindverantwoordelijke, maar moest aan het einde van het afgelopen seizoen vertrekken. ,,De vereniging vond dat het tijd werd voor een frisse wind. Erg jammer, want ik had het er ontzettend naar mijn zin."

Voordeur

Toch vertrok de oefenmeester via de voordeur bij de Heetenaren. ,,Ik heb mogen samenwerken met een fantastische selectie en staf. Bij mijn afscheid heb ik ze medegedeeld dat ze alle wedstrijden komend seizoen mogen winnen, op twee na’’, vertelt de oud-trainer van Wijhe'92 en Nieuwleusen met een knipoog.

In Broekland komt Booij in een gespreid bedje terecht. De dorpsvereniging kent weinig verloop in de selectie en is al meerdere jaren een solide middenmoter in de vierde klasse. Ook vanuit de jeugdopleiding stroomt inmiddels het een en ander door naar het vlaggenschip. Voor Booij een perfecte basis om de komende jaren op voort te borduren.

,,Onze doelstelling zal niet veel anders zijn dan de afgelopen jaren. Met een vaste speelwijze een plek bij de eerste acht zien te veroveren. Wij zijn in staat om van iedereen te winnen, maar ook om van iedereen te verliezen. Met de juiste mentaliteit kunnen wij het iedereen lastig maken", stelt de oefenmeester.

De oranjehemden hebben in de beker tot dusver niet weten te overtuigen. Mede door de nederlagen tegen Albatross en CCW zit het bekeravontuur van Broekland er voor dit seizoen alweer op. Toch probeert Booij de voorbereiding van de positieve kant te bekijken. ,,Er stromen momenteel enkele leuke jeugdspelers bij ons door: Jelle Broekhof, Jur Booyink en Luuk Bootsveld uit O19 en Emiel Heuven en Thijs Kemper uit het tweede elftal. Het is een genot om naar ze te kijken. Daarnaast wisten wij afgelopen week derdeklasser ABS Bathmen op een gelijkspel te houden. Daaruit blijkt maar weer dat we op de goede weg zijn.''

Toch wil Booij de verwachtingen bij zijn nieuwe vereniging enigszins temperen. De strijd om de titel komt voor dit Broekland nog te vroeg, volgens de oud-speler van PEC Zwolle en Heracles. Met name Holten en Haarle ziet Booij als de gedoodverfde kampioenen in de vierde klasse G.

Outsider

Ook Heeten kan, als outsider, een rol gaan spelen in de competitie. ,,Heeten beschikt over een sterke selectie die op meerdere manieren een wedstrijd over de streep kan trekken. Een goede mix tussen talent en ervaring. Mochten de gezichten dezelfde richting in staan, kunnen zij gaan verrassen komend seizoen."