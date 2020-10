Trainer Dirk Beldman vindt vier seizoenen in Lettele voldoende

SHE-spe­ler naar ziekenhuis, wel winst voor club uit Hall

27 september SHE heeft het thuisduel tegen RKPSC uit Pannerden met 5-0 gewonnen. Toch was het een zege met een nare bijsmaak. Trainer Peter Rutgers: ,,Na vijfentwintig minuten spelen, bij een 1-0 voorsprong, raakte Martijn Bisseling van ons ernstig geblesseerd. Het bleek dat hij na een duel een afgescheurde pees had opgelopen. De wedstrijd heeft ongeveer twintig minuten stilgelegen, want er moest eerst een ambulance komen om hem te vervoeren naar het ziekenhuis. Dikke pech, vooral voor hem, maar ook een domper voor het elftal. Gelukkig heeft het team de draad goed opgepakt en wist alsnog viermaal te scoren.”