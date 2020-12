Trainer Erwin Elders keert V en L na drie jaar de rug toe

Epse sluit aan bij Terwolde aan de top van 5E

11 oktober Epse heeft zondag in klasse 5 E goede zaken gedaan door gelijk in punten te komen met koploper Terwolde. Die laatste ploeg kwam niet in actie doordat het veld bij CCW’16 net zoals afgelopen donderdag voor de inhaalwedstrijd tegen Sallandia onbespeelbaar was door de regenval van de afgelopen dagen.