Trainer Manfred Graven laakt inzet spelers Vorden na bekerechec

,,Ik ben zeker niet tevreden over de wedstrijd. We verliezen met 4-0 en dat zijn toch dikke cijfers. Als trainer kan ik wel door de grond zakken wanneer we door twee persoonlijke fouten binnen vier minuten de wedstrijd uit handen geven”, uitte Graven zijn ongenoegen over de wedstrijd.

,,Het kan niet zo zijn dat we regelmatig op strijd worden afgetroefd en daar ben ik nog het meest boos over. Het mag in mijn optiek nooit aan strijd liggen en als ik dan naar ons kijk in de voorbereiding en nu ook, dan is dat wel het geval. Daar gaan we het dinsdag wel even over hebben en dan moeten we elkaar maar eens de waarheid zeggen.” aldus een duidelijk geïrriteerde Graven.