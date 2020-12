Trainer Marcel Geestman verlengt contract en aast op promotie met Schalkhaar

Geestman is momenteel bezig aan zijn derde volledige seizoen bij de tweedeklasser. De coördinator voetbalontwikkeling bij de KNVB stapte in februari 2018 in bij Schalkhaar, na het vertrek van Marc Lobbert.

,,Schalkhaar is een mooie vereniging om voor te werken’’, vertelt Geestman. ,,Als grootste amateurvereniging van de gemeente Deventer kan ik bij Schalkhaar beschikken over een kwalitatieve spelersgroep met een doorlopende aanwas vanuit de jeugd. De vereniging is stabiel, doet geen gekke dingen en heeft een groot saamhorigheidsgevoel.’’

Koploper

Geestman voetbalde zelf onder meer bij Voorwaarts en Rohda Raalte, voordat hij trainer werd. In die hoedanigheid werkte hij bij Columbia en de beloften van Go Ahead Eagles. Ook was Geestman acht jaar bondscoach van het Nederlandse CP-team. Met Schalkhaar bezette hij in oktober – na drie zeges op rij – de eerste plaats toen corona zijn herintrede deed in de voetbalcompetities. Promotie naar de eerste klasse is de heilige graal voor dit seizoen.

Verbeterpunten

Toch ziet Geestman ook voldoende ruimte voor verbetering bij de stadse dorpsclub. ,,Schalkhaar mag zich wat mij betreft nog wel wat nadrukkelijker profileren. Als ik zie hoeveel mensen hier bij de club rondlopen, die in het verleden op hoog niveau lokaal of nationaal hebben gespeeld, liggen er goede mogelijkheden deze deskundige mensen nadrukkelijker te betrekken bij de jeugdopleiding van hun kinderen, die bij Schalkhaar voor het eerst de voetbalschoenen aantrekken.‘’

Ook wil Geestman zich actief inzetten om de lagere seniorenteams te helpen, om binnen de coronabeperkingen toch het plezier in het voetballen te behouden. ,,Een partijvorm is, gegeven de huidige restricties, onmogelijk, maar er zijn voldoende alternatieven om de teamspirit te behouden‘’, meent Geestman, die zaterdag met zijn eerste selectie nog een voetbalclinic gaf aan de jeugd van Schalkhaar. ,,Kijk, het gaat niet alleen om dat balletje trappen, maar ook om elkaar gewoon weer even te zien – op anderhalve meter -, even slap te ouwehoeren. Dat missen de voetballers in de lagere teams het meest.’’