Trotse topscorer Daan Hento met Witkampers richting play-offs om promotie naar tweede klasse

,,Topscorer, ja...” Het besef lijkt nog niet echt in te dalen bij de topscorer van de competitie. Toch was Daan Hento met 24 doelpunten dit seizoen de meest trefzekere spits van de derde klasse B. Het ‘Kanon van Laren’ is tevreden met zijn titel. ,,Topscorer worden is wel echt vet hoor. Ik ben er ook gewoon trots op, dat durf ik best te zeggen", vertelt de glunderende aanvalsleider. ,,Toch wil ik niet alle eer naar mijzelf toe halen. Ik ben geen spits die de bal bij de middenlijn krijgt, zes mensen uitkapt en de bal vervolgens in het doel schiet. Ik heb weinig kansen nodig om een doelpunt te maken, ik sta vaak op de goede plek. Bovenal ben ik een spits die afhankelijk is van de aanvoer: deze topscorerstitel is daarom niet alleen voor mij, maar eigenlijk is het gewoon een teamprestatie.”