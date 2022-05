Trotse Witkampers degraderen uit hoofdklasse: ‘Het is ons helaas niet gelukt’

Waar ging het mis voor Witkampers dit seizoen? Marieke van de Pol, aanvoerster van het team, heeft wel een idee. ,,Toen ik jaren geleden selectiespeelster werd, zaten we nog in de derde klasse. We promoveerden naar de tweede, de eerste en uiteindelijk zelfs naar de hoofdklasse. In het eerste jaar in de hoofdklasse deden we het echt geweldig, we eindigden toen zelfs in het linkerrijtje. Je kunt niet altijd onbeperkt blijven groeien, soms zit er gewoon een jaar tussen dat alles tegenzit. Dat was helaas dit jaar het geval.”