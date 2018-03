Tumultueuze slotfase bij Lochem tegen Colmschate

Echter, de jeugdige invaller Pelle Schooltink bracht vijf minuten na de hervatting met een prachtig doelpunt weer hoop in de Lochemse harten. In de 9e minuut van de blessuretijd scoorde Thijmen Doeve met een wereldgoal alsnog de gelijkmaker: 2-2. Hieraan was het nodige duw- en trekwerk tussen spelers voorafgegaan.

Forceren

Colmschate verdedigde de voorsprong met hand en tand en de thuisploeg wilde iets forceren. Dat leidde tot de nodige irritaties. Nadat Sander Poll van Colmschate bij het uitverdedigen de bal snoeihard in de Lochemse dug-out had geschoten, waren de rapen gaar. Toen de rook was opgetrokken volgde tweemaal geel en daar mocht de verdediger van Colmschate blij mee zijn, want het had ook zomaar rood kunnen zijn.

Nog een punt

Thijmen Doeve van Lochem was het goudhaantje, want hij bezorgde zijn elftal alsnog een punt. ,,Ik kreeg de bal vanaf de linkerflank op kniehoogte aangespeeld van Ruben Boonk. Dacht niet na, maar haalde meteen uit. Kon hem lekker met de buitenkant van de rechterwreef nemen en hij sloeg in als een bom. Het was een toevalstreffer, want de bal had ook over de ballenvanger kunnen verdwijnen.”

Trainer William Krabbenborg van Lochem zag zijn elftal gezapig en afwachtend van start gaan. ,,We verloren de tweede bal en waren niet scherp in de duels. Daar heb ik in de rust wat van gezegd. We hebben op karakter nog een punt uit het vuur gesleept en daarvoor verdiend mijn team een compliment.”

Blessuretijd

Oefenmeester Toine Rorije van Colmschate was teleurgesteld in de uitslag. ,,Buiten het feit dat we al veel eerder de wedstrijd hadden moeten beslissen, vind ik het onbegrijpelijk dat de scheidsrechter 12 minuten blessuretijd bijtelde. Dat heeft het duel zeker beïnvloed. Voor mijn team is het bijzonder zuur dat tenslotte de gelijkmaker nog viel. Ik vond dat wij de betere ploeg waren en de winst hadden verdiend.”