Turkse Kracht handhaaft zich

Avontuur in de vierde klasse ten einde voor SVBV

17:31 Het duurde maar een jaartje, het avontuur van SVBV in de vierde klasse. In de finale van de nacompetitie moest de ploeg uit Barchem het opnemen tegen competitiegenoot KSV. Uitploeg KSV besliste het duel uiteindelijk in de laatste minuten: 2-3.