Turkse Kracht wint van Wijhe '92 en scheidsrechter

Al snel na het eerste fluitsignaal van 'man of the match' scheidsrechter Veltmaat viel de 1-0 via een prachtige kopbal van Mehmet Colak. Vervolgens werd het de show van de man die de leiding had over de wedstrijd. De eretitel 'man van de wedstrijd' had dit keer echter een behoorlijk negatieve lading. Tal van zeer discutabele beslissingen zorgden voor frustraties bij vooral spelers en supporters van de thuisploeg en het was vooral het scoreverloop dat ervoor zorgde dat de situatie niet uit de hand liep.