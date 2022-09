Twee stadsderby’s in de beker, korfballers spelen ‘IJsselderby’ en volleyballers trappen competitie af

Stadgenoten Be Quick Zutphen en FC Zutphen zijn dit seizoen ingedeeld in de derde klasse E. Maar beide ploegen treffen elkaar ook in het bekertoernooi. Zaterdag staan ze tegenover elkaar op sportpark Zuidveen. Be Quick en FC Zutphen wisten de eerste twee bekerwedstrijden in winst om te zetten en strijden in een onderlinge confrontatie dan ook om plaatsing voor de volgende ronde.