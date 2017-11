UD kan geluk niet op in stadsderby Sallandia

Na een kwartier spelen kwamen de bezoekers op voorsprong via nieuweling Joell Waslander. Sallandia-aanvaller Rick Wolvenne zette de thuisploeg even later op gelijke hoogte. Kort voor rust kwam UD weer op voorsprong via Coos Temminck. Na een kwartier in de tweede helft leek het verzet gebroken nadat opnieuw Waslander trefzeker was (1-3). Maurice van der Stam deed nog iets terug namens de thuisploeg door 2-3 binnen te werken, maar het mocht niet deren. Na een spannende slotfase moest Sallandia het afleggen tegen het sterkere UD.