Ultieme liefdesdroom van Sebastian (34) en zijn vriendin werd nachtmerrie: ‘We gingen door een hel’

Na zes mislukte Intra-Uteriene Inseminatie (IUI-) behandelingen, de miskraam na een eerste zwangerschap en hun dood geboren kindje werd begin dit jaar - in de allerlaatste IVF-poging - Zayn geboren. ,,Het is een Arabische naam en betekent schoonheid. Zijn komst is de geweldige afsluiting van de zwaarste periode uit ons leven. We zijn van de hel in de zevende hemel beland.’’