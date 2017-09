Vader en moeder Vonk zijn nu verlost van keuzes

Spelers blij. Club blij. En vooral: ouders blij. Vader en moeder Vonk moesten zich de laatste jaren in allerlei bochten wringen om hun zoons te kunnen zien voetballen. Maar komend seizoen kunnen ze zich wentelen in weelde: Bobby, Jimmy en Derek dragen alle drie de kleuren van De Gazelle.

,,Onze ouders hebben het weer wat makkelijker”, ziet Derek, met 28 jaar de oudste van de broers Vonk, het al helemaal zitten voor zijn vader en moeder. ,,Jarenlang hebben ze op zondag moeten kiezen bij wie ze gingen kijken. Nu kunnen ze ons allemaal tegelijk zien spelen”,

Hereniging

Op zich verrassend, voor wie de recente geschiedenis een beetje kent. Nog geen half jaar geleden waren de broers Vonk namelijk vrij stellig in hun mening: een hereniging van Bobby (22), Jimmy (25) en Derek (28) was ver weg, zo liet het trio in een interview weten. Maar de drie, respectievelijk spelend voor De Gazelle, Helios en Colmschate, lazen hun woorden terug en er gingen drie belletjes rinkelen: waarom niet nu al samenspelen? Zo geschiedde. De broers haalden elkaar over en komen dit seizoen gezamenlijk uit voor vierdeklasser De Gazelle.

Quote Als we fit blijven, staan we met z’n drieën elke wedstrijd aan de aftrap. Derek ,,Na dat interview is het pas gaan spelen. Daarvoor hebben we er helemaal niet over nagedacht”, kan Jimmy wel lachen om de razendsnelle hereniging. ,,Het zag er totaal niet naar uit dat we samen zouden gaan voetballen. Maar nadat ik degradeerde met Helios en er meerdere spelers weggingen, begon er ineens een lampje te branden. Bobby speelde al bij De Gazelle en vlak na mij besloot Derek ook over te stappen, na de degradatie bij Colmschate.”

Eenmaal eerder speelde het gezelschap Vonk met z’n drieën een wedstrijd samen. Op bezoek bij ABS, eveneens in het shirt van De Gazelle. Daarna vloog het gezelschap uit in Deventer, om nu herenigd te worden. ,,Dat eerdere seizoen speelde ik al samen met Jimmy, Bobby mocht een keer meedoen als jeugdspeler”, weet Derek nog goed. ,,Dit wordt het eerste seizoen dat we echt samen gaan spelen. En hoe. Bobby is al twee jaar topscorer bij De Gazelle en Jimmy en ik komen terug vanuit de tweede klasse. Als we fit blijven, staan we met z’n drieën elke wedstrijd aan de aftrap. Wij moeten het team kunnen dragen.”

Hoe dat moet gebeuren, weet Derek al precies. ,,Jimmy zorgt vanuit achteren voor de aanvoer en kan de bal afgeven aan mij, op de linkerflank. Ik sta als linksbuiten vlak bij Bobby en kan de bal aan hem voorgeven. Dan is het aan hem om de bal tegen de touwen te schieten.”

Jongste telg

Het had weinig gescheeld of dat scenario had nooit geprobeerd, laat staan uitgevoerd, kunnen worden. Voordat Jimmy en Derek besloten de overstap te maken naar de Rielerenk, stond jongste telg Bobby op het punt te vertrekken bij De Gazelle. ,,Ik wilde wel eens hogerop gaan kijken”, bekent hij. ,,Ik had wat opties in Deventer, maar kwam daarop terug toen duidelijk werd dat mijn broers bij De Gazelle zouden komen. Met z’n drieën samenspelen wil ik namelijk niet missen. Niet veel voetballers kunnen zeggen dat ze met twee broers in een elftal spelen. Bovendien staat er, na een paar jaar onderin te hebben gevoetbald, nu een geweldig team.”