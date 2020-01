Van Dellen gaat voor derde seizoen bij titelkandidaat Holten

Broeder­strijd in hoofdmacht van Schalkhaar: ‘Af en toe wil ik hem wel omver lopen’

12:30 De broers Jesse (20) en David (22) Klopman zijn sterkhouders in het eerste elftal van Schalkhaar. De een houdt ballen tegen en de ander probeert juist te scoren. In het eerste seizoen dat de gebroeders samen spelen, is Schalkhaar na de winterstop op zoek naar een ticket voor de nacompetitie.