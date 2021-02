Van der Hoops trainersbloed kolkt: debutant aan roer in Brummen

Het trainersbloed is Van der Hoop niet vreemd. Vader Hans loopt al decennia rond in het regionale amateurvoetbal en is nu trainer bij derdeklasser ABS in Bathmen. Zijn broer Rowdy is trainer van Colmschate, een klassegenoot van Brummen. Het is niet ondenkbaar dat de drie clubs elkaar volgend seizoen allemaal opnieuw treffen in 3B zondag.