Van Laar blijft toch bij De Hoven; overgang naar AGOVV van de baan

Volgens de speler had de club zijn overgang nooit mogen aankondigen. ,,Ik heb ook geen toestemming gegeven om het online te zetten. Er was nog niets getekend en ook mijn overschrijving was nog niet in orde. Als de club gewacht had totdat alles rond was, dan was dit zonder commotie voorbij gegaan”, aldus Van Laar, die de commotie op sociale media betreurt.