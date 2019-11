Van Meeteren voelt hete adem van Ruumpol

Met stip gestegen

De grote winnaar van dit weekend was Wijnand van Beek. De aanvaller van Voorst was goed voor een half dozijn treffers in de 11-0 gewonnen wedstrijd tegen Eendracht Arnhem. Daarmee verdubbelde de linkspoot zijn seizoentotaal. Van Beek deelt de derde plaats met Robin Gerritsen, die eenmaal raak wist te prikken tegen Tubantia (4-3). Gerrtisens ploeggenoot Melvin Velthuis was in dezelfde wedstrijd goed voor een hattrick.