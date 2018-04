Van ’t Hof alleen aan kop na twintigste treffer

Het blijft ongemeen spannend in de strijd om de topschuttersbokaal, want ook Warnsveldse Boys-aanvaller Knuttel voegde een doelpunt toe aan zijn totaal. Het gat tussen beide scherpschutters is nu één treffer.

Voordeel

Het is in Knuttels voordeel dat Colmschate één wedstrijd meer speelde dan Warnsveldse Boys, de koploper in 3B. Jorn Geerligs heeft zichzelf ook stevig in de top drie genesteld. De spits van Reünie, aanstaande kampioen in 4C, scoorde midweeks één keer en was zondag verantwoordelijk voor beide Borculose treffers tegen naaste achtervolger GWVV (2-2).