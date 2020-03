Verbazing bij SV Twello: staat er echt een 51-jarige barkeeper in het doel aan de overkant?

VIJFDE KLASSE Voorst verslaat De Hoven voor de tweede keer dit seizoen

1 maart Voorst heeft het duel bij koploper De Hoven in de vijfde klasse E met 1-3 gewonnen. Op een prima bespeelbaar veld en voor veel toeschouwers was de formatie van trainer Stephan Panman over de gehele wedstrijd de betere.